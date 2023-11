Borussia Dortmund x Newcastle: escalações e onde assistir

Dia de jogo decisivo na Champions. Nesta terça-feira (7), Borussia Dortmund e Newcastle se enfrentam às 14h45, no Signal Iduna Park, pela 4ª rodada do Grupo F da principal competição de clubes da Europa. As equipes estão empatadas no “grupo da morte” e podem encaminhar a classificação em caso de vitória. A partida terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o Borussia Dortmund?

Os alemães venceram o Newcastle na última rodada da Champions, na Inglaterra, e embolaram a classificação do Grupo F. O Dortmund é o atual vice-líder, com os mesmos quatro pontos do Newcastle, em terceiro, e ambos com dois a menos que o líder PSG. No entanto, o Borussia vem de uma derrota dolorida para o rival Bayern de Munique, por 4 a 0, pela Bundesliga.

Dessa maneira, a equipe vira a chave e volta suas atenções para a principal competição de clubes da Europa. Em caso de triunfo diante de seus torcedores, o clube alemão pode encaminhar a classificação e ainda sonhar com a liderança do “grupo da morte”.

Porém, o técnico Edin Terzic não poderá contar com Mateu Morey, Youssoufa Moukoko e Julian Duranville, lesionados.

Como chega o Newcastle?

Em temporada histórica na qual retornou a Champions após 30 anos, o Newcastle é só alegrias para o torcedor. A equipe vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United, e eliminou o atual campeão na Copa da Liga Inglesa em pleno Old Trafford. Além disso, na última rodada da Premier League, a equipe derrotou o Arsenal por 1 a 0 e chega embalada para levar a fase boa para a Champions.

No entanto, para o difícil duelo em Dortmund, o técnico Eddie Howe não poderá contar com Dan Burn, Javier Manquillo, Lewis Miley, Alexander Isak, Sven Botman, Elliot Anderson, Jacob Murphy e Harvey Barnes, todos lesionados.

Borussia Dortmund x Newcastle

4ª rodada do Grupo F da Champions

Data e horário: terça-feira, 07/11/2023, às 14h45 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Enre Can, Sabitzer; Malen, Reus; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Newcastle: Pope; Tino Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Wilson e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Onde assistir: Space e HBO Max

