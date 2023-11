Jornais da Espanha repercutem convocação de Endrick

Endrick novamente se tornou assunto na Espanha. E o motivo é dos melhores. Afinal, o jogador foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa. O atacante será uma das opções do técnico nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A convocação da joia palmeirense repercutiu bastante nos jornais da Espanha. Principalmente nos dois principais do país. O “AS” destacou a chamada por Endrick e lembrou que ele vai dividir os gramados com seus dois futuros companheiros de Real Madrid: Vinícius Júnior e Rodrygo.

“O futuro atacante do Real Madrid estreia convocação para a seleção principal brasileira. Ele dividirá o elenco com dois dos que serão seus futuros companheiros no Santiago Bernabéu, Vinicius e Rodrygo”, escreveu o AS.

Por outro lado, o “Marca” ressaltou a crescente de Endrick na temporada. O jornal destaca que o atacante conseguiu superar os poucos minutos jogados nos últimos meses para conseguir um lugar no time titular de Abel Ferreira.

“O jovem nascido em Taguatinga terá a primeira oportunidade da carreira de ‘jogar pelos seniores’ depois de ter subido nos últimos dois meses no Palmeiras, onde mal aproveitava minutos. Porém, desde setembro tem sido diferente. Endrick aproveitou as oportunidades que Abel Ferreira lhe deu e já acumula quatro gols nos últimos sete jogos”, relatou o Marca.

Assim, o atacante terá sua primeira chance internacional com a Seleção Brasileira. Além disso, será uma ótima oportunidade não só dos brasileiros verem Endrick em ação pela amarelinha, mas os torcedores do Real Madrid também.

