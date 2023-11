Diniz cita versatilidade de Paulinho ao explicar a convocação do atleticano

Homem-gol do Atlético no Brasileirão, Paulinho foi convocado por Fernando Diniz para os jogos da Seleção nesta Data-Fifa de novembro. Ao falar sobre o atleticano de 23 anos, o treinador apontou a versatilidade do jogador, que pode jogar como um camisa 9 de mobilidade.

“O Paulinho é um jogador que eu gosto muito desde o início da carreira no Vasco, depois na Alemanha e o retorno para o Atlético. Vive um momento bastante especial, está despontando também na artilharia do Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também”, explicou Fernando Diniz.

“É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também como um 9 de mobilidade. Assim, tem muito comprometimento tático, além das suas qualidades físicas e técnicas”, completou.

Os números de Paulinho refletem a grande temporada do atacante. Afinal, é o artilheiro do Brasileirão com 16 gols, ao lado de Tiquinho Soares, do Botafogo. Além disso, o atacante esta empatado com Hulk como os goleadores do Galo em 2023, com 27 gols cada.

Com Paulinho à disposição de Diniz, a Seleção Brasileira enfrenta Colômbia e Argentina, respectivamente. O primeiro jogo, fora de casa, será no dia 16 de novembro. Posteriormente, o segundo e último confronto desta Data-Fifa será no dia 21, no Maracanã. O Brasil é, com sete pontos, o terceiro colocado das Eliminatórias.

