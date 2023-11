Sem Hulk, Atlético tem reforço importante para o ataque

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, recebeu uma boa notícia, nesta segunda-feira (6), já pensando no confronto do time contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (9), em São Paulo. Isso porque Alan Kardec está liberado.

Alan Kardec estava afastado há duas semanas, após leve lesão muscular na coxa direita. Ele se recuperou e o clube comunicou, na manhã desta segunda-feira (6), que o atleta está livre para atuar.

É preciso ressaltar que o atacante Hulk está fora do próximo jogo. Afinal, o camisa 7 foi expulso no empate por 1 a 1 com o América, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Aliás, Hulk chegou a criticar a arbitragem e fez sinal de “roubo” para as câmeras e disse que estava cansado do futebol brasileiro. Horas depois, o jogador gravou um vídeo e pediu perdão.

Outro problema para Felipão será o meia Rubens. Ele sofreu um choque na cabeça, no clássico com o América, e precisou deixar o gramado de ambulância. O atleta, de acordo com a assessoria, passa bem e faz trabalhos na fisioterapia.

O departamento médico do Atlético ainda tem Eduardo Vargas, Battaglia e Bruno Fuchs. Eles não têm previsão de retorno para os jogos.

O provável Galo para o jogo contra o Corinthians é: Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos, Guilherme Arana, Alan Franco, Otávio, Rubens (Igor Gomes), Zaracho, Paulinho e Alan Kardec (Pavón).

