Sem casa na Alemanha, Harry Kane acumula R$ 6 mi em gastos de hotel

Contratado pelo Bayern de Munique, o atacante Harry Kane tem acumulado dívidas no hotel que está hospedado. Afinal, o jogador ainda não arrumou casa para morar e está em uma moradia provisória desde agosto.

Inicialmente, Kane já gastou 1 milhão de libras (R$ 6,08 milhões na cotação atual). No entanto, o salário de Harry atualmente é 415 mil libras por semana (2,5 milhões de reais).

O hotel que o jogador está hospedado é Vier Jahreszeiten Kempinski e que tem valor de diária de cerca de 10 mil libras (R$ 60 mil). As informações são do jornal britânico The Sun.

No entanto, vale ressaltar o conforto do local. Afinal, ele tem mordomos à disposição, além de marcas luxuosas para ter a melhor experiência. Além disso, ele pode fazer teste drive de carros da BMW. Para finalizar, o hotel fica a 20 minutos do local de treinamento do Bayern.

Kane chegou a olhar aluguel de uma mansão de 70 mil libras (R$ 425 mil na cotação atual), local com oito quartos. A casa fica no Vilarejo Grunwald, conhecida como a “Beverly Hills da Baviera”.

