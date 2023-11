Rodrigo Caio celebra marca pelo Flamengo e projeta título do Brasileirão

Rodrigo Caio não vinha sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli, mas tem ganhado minutagem com Tite no Flamengo. O zagueiro relembrou os seis meses longe dos gramados e revelou que sempre esteve bem fisicamente. O jogador acredita que ainda é possível brigar pelo título do Brasileirão.

“Sempre estive muito bem fisicamente, treinando forte e preparado para ajudar, mas, infelizmente, não tive oportunidades com a comissão anterior. Agora, com a chegada do professor Tite, tive essas duas oportunidades e acredito que mostrei que estou pronto para ajudar o nosso time. Seguimos firmes na busca pelo título e na quarta já temos um confronto duríssimo contra o Palmeiras. Agora, é foco total nesse jogo e pedimos todo o apoio da nossa Nação para que, juntos, a gente alcance nossos objetivos”, declarou Rodrigo Caio.

150 jogos pelo Flamengo

O zagueiro entrou em campo nas últimas duas partidas da equipe rubro-negra e completou 150 jogos pelo clube no último domingo (5). O jogador relembrou os momentos de dificuldades e celebrou os quase cinco anos vividos no Rio de Janeiro.

“É uma enorme honra alcançar essa marca tão especial. Me sinto um cara privilegiado por entrar em campo 150 vezes com a camisa do Flamengo. Durante esses quase cinco anos aqui, vivi momentos especiais, com muitas conquistas e realizações, que sempre sonhei como atleta. Sou feliz e realizado por tudo isso. Mas, infelizmente, também passei por muitas dificuldades com as lesões sofridas nesse período. E, como sempre fiz na minha vida, enfrentei todas elas com muito trabalho, dedicação e resiliência. Sou muito grato a Deus, minha família e todos os meus companheiros. Sem eles, nada disso seria possível”, afirmou Rodrigo Caio.

Ídolo da Nação

Aliás, Rodrigo Caio chegou ao Flamengo no começo de 2019 e se transformou em um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. Afinal, ele já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas pelo clube.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (8), diante do Palmeiras, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na sexta colocação do campeonato, com 53 pontos conquistados.

