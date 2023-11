Rodrigo Nestor lesiona o joelho esquerdo e só volta em 2024

O São Paulo divulgou péssima notícia nesta segunda-feira (6). O meio-campo Rodrigo Nestor teve um problema no joelho esquerdo durante treino no CT da Barra Funda, domingo (5). Os exames apontaram, porém, uma lesão no ligamento colateral, que vai tirar o jogador de ação pelo resto do ano.

Rodrigo Nestor, afinal, marcou o gol do título do São Paulo na Copa do Brasil deste ano sobre o Flamengo. O meia passará por cirurgia e vai ficar pelo menos três meses fora dos gramados. A expectativa é a de que ele já fique à disposição do técnico Dorival Júnior já nos primeiros jogos de fevereiro. No entanto, é dúvida para a Supercopa.

“Após sofrer um entorse no treinamento do último domingo, no CT da Barra Funda, o meio-campista Nestor foi submetido a um exame de imagem que detectou uma desinserção do menisco e lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo”, divulgou o São Paulo num comunicado.

Segue a nota do São Paulo na qual o clube afirma que Rodrigo Nestor já está aos cuidados de um especialista.

“Na tarde desta segunda-feira, o jogador foi encaminhado para um especialista, que confirmou a necessidade da realização de um procedimento cirúrgico no local, ainda em data a ser definida”, diz a nota do clube.

O meia, afianl, atuou em 54 partidas e é o quarto jogador do elenco com mais tempo em campo. Apenas o volante Pablo Maia, o zagueiro Beraldo e o atacante Luciano tiveram maior participação, além do goleiro Rafael.

