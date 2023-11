Palmeiras treina e tem novidades para pegar o Fla

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (6), na Academia de Futebol, após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, sábado (04), pelo Campeonato Brasileiro. O time, afinal, iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada da competição.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma regenerativo com atividades nas áreas internas do clube. Os demais, porém, participaram de atividades técnicas no campo. Abel Ferreira comandou um treino de posse de bola e marcação. Na sequência, fez diferentes enfrentamentos com participação dos goleiros.

O zagueiro Naves, que começou uma partida entre os titulares, festejou, afinal, a atuação contra o Athletico-PR.

“O sentimento é de muita felicidade. Pude ver o trabalho do dia a dia sendo recompensado. Acredito muito nisso, que o treino reflete no jogo. Foi uma boa oportunidade que tive e pude aproveitá-la bem, com a ajuda dos meus companheiros. Seguimos por mais”, afirmou.

O aprendizado de Naves no Palmeiras

Naves, de apenas 21 anos, comentou ainda sobre o aprendizado diário com o grupo, já que tem trabalhado com jogadores experientes como Gustavo Gómez, Luan e Murilo.

“Cada um deles tem a sua característica: o Gómez na raça, o Murilo no jogo por cima e o Luan nos passes. Eu tento pegar um pouquinho de cada um. É um prazer compartilhar o dia a dia com eles, são ótimos jogadores e ótimas pessoas”, disse.

Na partida contra o Flamengo, afinal, Abel poderá contar com os retornos de Gustavo Gómez, Murilo e Rony, que cumpriram suspensão contra o Athletico-PR após levarem o terceiro cartão amarelo. Dudu e Gabriel Menino, se recuperando de cirurgias no joelho e tornozelo, respectivamente, continuam fora da equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.