Fluminense sonha com Thiago Silva e negocia com Antônio Carlos, do Orlando City

A diretoria se espelha na vinda de Marcelo para encontrar uma solução e contar com Thiago antes do previsto. Na ocasião, o lateral-esquerdo já contava com um pré-contrato com o Fluminense para julho deste ano. Todavia conseguiu rescindir seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, desembarcou no Rio de Janeiro em fevereiro.

No momento da chegada de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago, comentou uma publicação da sogra do lateral-esquerdo e aumentou a expectativa para um possível retorno do jogador: “A gente se encontra ano que vem”.

Xerife na mira

Além de Thiago Silva, o Fluminense também deseja contar com o zagueiro Antônio Carlos, que atualmente defende as cores do Orlando City, e quase desembarcou no Rio de Janeiro no ano passado. Aos 30 anos, o defensor é cria de Xerém e teve passagens por Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Na época, o jogador chegou a aceitar a proposta tricolor, porém não conseguiu a liberação do clube norte-americano.

Agora, a situação é bem diferente, pois ficará livre no mercado no fim do ano e pode chegar ao clube carioca sem qualquer custo. Apesar do Orlando City ter uma cláusula de extensão do contrato, o desejo do atleta é atuar no Tricolor das Laranjeiras. Além disso, Manoel, que está suspenso oito meses por doping, poderá voltar a campo a partir de fevereiro de 2024.

