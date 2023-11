Santos x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Santos recebe o Cuiabá nesta segunda-feira (6/11), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileiro. O Peixe está na 15° posição com 37 pontos e próximo da zona de rebaixamento. Por outro lado, os cuiabanos ocuopam o o 11° colocado, com 40 pontos e tenta novamente ser um visitante indigesto, já que faz grande campanha fora de casa no torneio de pontos corridos. A Voz do Esporte fará uma cobertura de primeira, iniciando a sua cobertura com um pré-jogo a partida das 19h30. A narração desta partida será de Christian Rafael.