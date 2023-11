Ouro no Pan, Guilherme Biro volta a reforçar o Corinthians

O meia-atacante Guilherme Biro voltou nesta segunda-feira (6) a treinar com o elenco do Corinthians. Ele retornou de Santiago, no Chile, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira. Aliás, ele e o goleiro Matheus Donelli representaram o Timão na equipe nacional sub-23, durante o certame.

Guilherme Biro foi titular e nome importante na campanha brasileira rumo ao título do Pan. Agora, entretanto, ele fica à disposição de Mano Menezes para o jogo da próxima quinta, diante do Atlético Mineiro. Ele e Donelli estiveram no CT Joaquim Grava, mas apenas Biro não esteve em campo, com o goleiro realizando atividades no gramado.

Mano Menezes ainda não dá muitas pistas em relação ao time que manda a campo para o jogo de quinta. O treinador retoma os treinos nesta terça, pela manhã. Sua equipe tem 40 pontos na classificação do Brasileirão, ocupando assim o 13º lugar na tabela. Corinthians x Atlético, na Neo Química Arena, é às 19h da quinta-feira.

