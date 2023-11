Nicolas Jackson brilha, e Chelsea goleia o Tottenham pela Premier League

Em um clássico emocionante, o Chelsea pressionou o Tottenham, que passou praticamente todo segundo tempo com dois a menos, e conquistou uma importante vitória por 4 a 1, fora de casa, pela Premier League. No primeiro tempo, Kulusevski abriu o placar para os donos da casa, enquanto Palmer deixou tudo igual, de pênalti. Na etapa final, Nicolas Jackson marcou um hat-trick e transformou o clássico em goleada. Ao longo do jogo, Cristian Romero e Udogie, ambos dos Spurs, foram expulsos.

Com o resultado, o Chelsea impôs a primeira derrota do rival na competição, alcançou a marca de 15 pontos, na décima colocação. O Tottenham, por sua vez, deixou a liderança escapar e agora ocupa a segunda colocação com 26 pontos, um atrás do Manchester City.

Spurs na frente

Na busca pela liderança, os donos da casa iniciaram a partida com mais volume de jogo e intensidade. Logo aos 4, Son teve liberdade para finalizar, porém Robert Sánchez fez a defesa. Um minuto depois, Kulusevski finalizou com precisão, a bola chegou a tocar em Colwill, e enganou o arqueiro para morrer no fundo da rede. A pressão continuou com Pedro Porro que bateu para o gol, mas o goleiro dos visitantes esta vez se destacou.

VAR em ação

Na sequência do jogo, ambas as equipes balançaram as redes, mas o VAR entrou em ação. Son recebeu e, com tranquilidade, marcou o segundo do Tottenham, mas estava em impedimento. Do outro lado, Sterling disputou a bola com Pedro Porro e chegou a fazer o gol de empate, mas a bola tocou em seu braço, e o árbitro anulou o tento.

Expulsão e empate dos Blues

Em um primeiro tempo agitado, Enzo Fernández foi derrubado na área, e Cristian Romero recebeu o vermelho. Na cobrança, Palmer cobrou a deixou tudo igual no Hotspurt Stadium. No fim do primeiro tempo, o clássico londrino continuou equilibrado e com a igualdade no placar.

Milagres e apreensão

Para quem pensou que o jogo fosse ser mais tranquilo no segundo tempo, enganou-se. Logo aos 8, Udogie deu um carrinho em Sterling e foi expulso, deixando o Tottenham com dois a menos. A partir desse cenário, Vicario fez uma série de defesas e praticamente parou o ataque azul. Nicolas Jackson finalizou no alvo, mas o arqueiro espalmou. Em seguida, foi a vez de Cucurela parar no goleiro dos Spurs, que afastou o perigo.

Tanto bate… até que fura

A pressão persistia, até que a defesa do Tottenham falhou e concedeu espaço para os visitantes, enfim, superarem Vicario. Em rápida jogada de contra-ataque, Sterling teve liberdade e só rolou para Nicolas Jackson virar a partida para o Chelsea.

Não valeu

Com emoção até o fim, a bola foi alçada na área do Chelsea, e Dier empatou para delírio da torcida dos Spurs. Contudo, depois de consultar o VAR, o árbitro assinalou impedimento.

Virou goleada

No fim, Nicolas Jackson recebeu duas bolas açucaradas e só teve o trabalho para marcar mais dois e transformar o clássico em goleada. Por fim, o senegalês brilhou e esbanjou tranquilidade dentro da área para tirar a invencibilidade do rival.

E agora?

Na próxima rodada, os Spurts visitam o Wolverhampton, no sábado (11), às 9h30, no Molineaux. Os Blues, por sua vez, atuam no Stamford Bridge, no domingo, às 13h30, contra o Manchester City.

Jogos da 11ª rodada da Premier League

Sábado (4/11)

Fulham 0x1 Manchester United

Brentford 3×2 West Ham

Manchester City 6×1 Bournemouth

Sheffield United 2×1 Wolverhampton

Burnley 0x2 Crystal Palace

Everton 1×1 Brighton

Newcastle 1×0 Arsenal

Domingo (5/11)

Nottinhgham Forest 2×0 Aston Villa

Luton Town 1×1 Liverpool – 13h30

Segunda-feira (6/11)

Tottenham 1×4 Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.