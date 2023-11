Palmeiras: Endrick celebra convocação e agradece família

O atacante Endrick celebrou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Chamado por Fernando Diniz para os confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o jogador do Palmeiras falou sobre o momento.

Aos 17 anos, Endrick falou sobre os momentos difíceis que viveu desde que subiu para os profissionais. O atacante disse que seus pais nunca o deixaram de apoiar e que deve tudo a eles.

“Quando tudo estava uma turbulência, meus pais me acalmavam e estavam do meu lado, então eu devo tudo a eles. Eles são uma peça essencial na minha carreira e na minha vida, me falam que eu ainda não sei o meu tamanho, pois sempre tem gente falando de mim. Eles só me dizem coisas positivas e isso me deixa mais tranquilo. Existe, sim, uma pressão em cima de mim, mas eu tento não ligar para isso. Só penso em coisas positivas para seguir feliz. Estou com a cabeça no lugar, fazendo as coisas certas e só tenho de agradecer a Deus, à minha família e a todos os meus companheiros”, disse o jogador à “TV Palmeiras”.

Além dos familiares, Endrick também falou sobre o apoio de companheiros do clube. Segundo o atleta, Raphael Veiga e Murilo foram muito importantes.

“Quando eu não estava bem, eles estavam do meu lado. Queria agradecer especialmente ao Murilo e ao Veiga, que nunca me deixaram só. São pessoas incríveis na minha vida e que me ajudaram em todas as minhas fases aqui no Palmeiras. Veiga me ligou e falou que estará lá comigo, ficará do meu lado e gravará o meu trote cantando. Vamos ver o que vai dar. Só tenho de agradecer a ele pela amizade e aos meus companheiros pelo que viemos fazendo nos últimos jogos”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.