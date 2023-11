Vasco vence clássico, deixa o Z4 e mantém o Botafogo com liderança ameaçada

Deu Vasco no clássico carioca diante do Botafogo, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Paulo Henrique no primeiro tempo, os cruz-maltinos venceram por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (6) e, enfim, saíram da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vasco chega a 37 pontos, pulando para a 15ª colocação. Santos e Cruzeiro têm a mesma pontuação, mas levam desvantagem em relação aos cariocas nos critérios de desempate. Os mineiros, aliás, entraram no Z4.

Já o Glorioso segue estacionado nos 59 pontos, ainda na liderança. Mas com a mesma pontuação do Palmeiras, que ainda tem um jogo a mais do que o Glorioso na competição.

Primeiro tempo

Em um clássico com tensões diferentes, houve um temor inicial das equipes em se arriscar. Assim, a primeira etapa foi marcada pela cautela. O Botafogo teve maior articulação nos primeiros 20 minutos, mas encontrou dificuldades para romper a última linha de marcação do adversário. O Vasco, por outro lado, pecava nas transições. Mas o cenário mudou. Aos 28, Paulo Henrique fez ótima jogada individual, driblando dois marcadores antes de finalizar no canto de Perri para abrir o placar. O Glorioso passou a se expor mais e sofreu contragolpes. Paulinho, em cabeceio quase ampliou.

Segundo tempo

O retorno do intervalo teve o Botafogo aumentando presença no meio-campo, com Eduardo recuando um pouco mais. Contudo, a qualidade ofensiva deixou a desejar. Prova disso é que o goleiro Léo Jardim trabalhou pouco. O Glorioso buscou apostar nas bolas pelo alto, mas a zaga do Vasco se comportou bem. No fim, os times largaram a tática e partiram para a correria. O placar, contudo, se manteve favorável aos cruz-maltinos até o apito final.

Próximos jogos

Vasco e Botafogo voltam a campo pelo Brasileirão em datas diferentes pela 33ª rodada. Na quinta (9), o Glorioso recebe o Grêmio às 20h, no Nilton Santos. Já o Cruz-Maltino visita o Cruzeiro na quarta (22), às 19h, no Mineirão.

VASCO 1×0 BOTAFOGO

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 6/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 21.043 (20.557 pagantes)

Renda: R$ 1.033.486,00

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Jair, 39’/2ºT); Erick Marcus (Alex Teixeira, 5’/2ºT), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido (Carlos Alberto, 40’/2ºT), Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Segovinha, 20’/2ºT), Victor Sá (Luis Henrique, 40’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio.

Gol: Paulo Henrique, 29’/1ºT (1-0)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartão Amarelo: Medel, Paulinho (VAS); Marçal, Tiquinho Soares, Diego Costa (BOT)

Cartão Vermelho: –

