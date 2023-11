Santos sai na frente do São Paulo na semi do Paulista Feminino

O Santos começou na frente na semifinal do Campeonato Paulista Feminino, derrotando o São Paulo nesta segunda-feira (6) por 1 a 0, na Arena Barueri. Dessa forma, as Sereias da Vila ficam a um empate de garantir a sua classificação para a final. O jogo de volta acontece na próxima segunda-feira.

O começo do clássico foi de trabalho para as duas goleiras. Gláucia quase abriu o placar para o São Paulo, mas a goleira Camila Rodrigues fez boa defesa. Posteriormente, foi a vez de Ketlen ter a chance de marcar pelo Santos, parando entretanto na defesa de Carlinha. Aliás, a goleira do Santos protagonizou também o lance mais polêmico da primeira etapa.

Gláucia, do São Paulo, saiu no um contra um e tocou na saída da goleira, que se recuperou e salvou a bola em cima da linha. Em princípio, a arbitragem não deu o gol, mas o lance foi para o VAR, que confirmou que a bola não entrou na baliza. Ainda houve tempo para o Santos buscar o ataque e a veterana Cristiane acertou a trave, em uma cabeçada, quase abrindo o marcador.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais estudado e com menos oportunidades. As duas equipes tiveram poucas chances de gol, que só saiu aos 35 minutos. Após cruzamento da esquerda, Cristiane cabeceou no travessão, mas Brena pegou o rebote e marcou o gol que deu ao Peixe a vitória. No finzinho, Ana Alice quase empatou para o São Paulo, mas teve seu chute bloqueado na linha da pequena área.

