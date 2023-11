Internacional assina com a Liga Forte Futebol e aguarda R$ 109 mi

O Internacional assinou, no último dia 31 de outubro, um contrato com a Liga Forte Futebol (LFF). O clube foi o 25° a fechar com o grupo, que pretende adquirir os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. Aliás, o Colorado terá uma quantia milionária a receber, de imediato, já por conta da assinatura.

De acordo com o vínculo firmado, o Internacional tem direito a R$ 109 milhões por parte da Liga Forte Futebol. Este valor é a primeira cota de direitos, com as outras parcelas sendo pagas ao longo dos próximos 18 meses. O clube, dessa forma, aguarda pelo depósito em suas contas ainda nesta semana.

Assim, o Colorado passará a ter um respiro financeiro e pretende priorizar o pagamento de dívidas. A diretoria já se organiza para saldar os dividendos com a entrada da quantia milionária. O bloco econômico da LFF, além de administrar os direitos de transmissão de TV, também irá gerir os recursos comerciais dos clubes com os quais têm contrato pelos próximos 50 anos.

