Maicon elogia entrega do Vasco e diz que time deu volta por cima

Titular mais uma vez pelo Vasco, o zagueiro Maicon teve outra grande atuação. Na vitória cruz-maltina sobre o Botafogo, nesta segunda-feira, o defensor foi importante para parar o líder do Campeonato Brasileiro. Após a partida, ele disse que o grupo “fez partida perfeita”.

“Eu acho que nós fizemos um jogo perfeito. Jogamos contra um adversário muito forte, a equipe foi muito competitiva, igualamos na vontade, na qualidade. É um grupo de muita qualidade, passou por momentos difíceis, mas nunca abaixamos a cabeça. O grupo deu uma volta por cima espetacular, tem que ressaltar todos os jogadores que tiveram com a gente, a entrega no dia a dia, e graças a essa entrega, graças à dedicação ao clube, aos jogadores, à comissão, ao staff, a gente conseguiu dar uma volta grande por cima e fazer uma boa partida e ganhar do líder do campeonato. Agora é dar continuidade, temos muito pela frente ainda, mas se a gente seguir com essa entrega, com esse competitividade, o Vasco ainda tem muito a fazer no Campeonato Brasileiro”, disse Maicon ao “Premiere”.

Maicon superou um momento ruim e tem feito boas partidas pelo Vasco. O atletal elogiou o momento da equipe e agradeceu aos companheiros pela sua fase individual.

“O momento da equipe é muito bom. Isso faz com que o meu momento também seja bom. O coletivo ajuda o individual muitas vezes, e o coletivo tem me ajudado. Quero ressaltar todo o grupo, parabenizar por ter entendido, me entendido ao longo da competição, me ajudado também para que esse momento chegasse e eu pudesse contribuir da melhor maneira possível para a equipe do Vasco”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.