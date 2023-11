Cruzeiro treinará em Curitiba antes de duelo direto contra degola

Após a derrota para o Internacional, o Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira (6) seu calendário de treinamentos para a rodada do fim de semana, quando enfrenta o Coritiba, pelo Brasileirão. A grande novidade fica por conta de um treinamento que acontecerá na capital paranaense, na véspera do confronto, marcado para sábado.

Em outras condições, o Cruzeiro treinaria até a véspera do jogo na Toca da Raposa. Entretanto, o mau momento e o duelo direto na luta contra o rebaixamento fazem com que o Cruzeiro viaje com antecedência a Curitiba. O time joga no sábado contra o Alviverde, na Vila Capanema.

Com 37 pontos na tabela do Brasileirão, a Raposa joga diante de um Coritiba desesperado. Aliás, uma vitória cruzeirense pode até rebaixar o Coritiba antecipadamente para a Série B do Brasileirão. A delegação do Cruzeiro deve deixar Belo Horizonte na quinta-feira à noite, rumo a Curitiba, para o duelo da 33ª rodada. O jogo, no sábado, é às 16h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.