Palmeirense pede namorada em casamento antes de Vasco x Botafogo

Um casal que torce pelo Palmeiras escolheu um lugar improvável para ficar noivo: a arquibancada de São Sanuário. Afinal, o Verdão não iria jogar. Os palmeirenses celebraram o noivado antes do clássico carioca entre Vasco e Botafogo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre os torcedores cruz-maltinos, a reportagem do Premiere, canal que transmitiu a partida, achou o casal. Na entrevista, eles contaram que compraram as passagens para o Rio de Janeiro de olho na final da Libertadores, ocorrida no último sábado (4) e que optaram por seguir com a viagem apesar da eliminação do Palmeiras na semifinal.

Desse modo, os dois viajaram a passeio e festejaram no último domingo o aniversário da moça. Eles conseguiram comprar ingressos para o clássico carioca e foram assistir ao jogo na Colina Histórica. O namorado, então, surpreendeu ao fazer o pedido durante a transmissão ao vivo.

“É uma data muito especial, tive outras oportunidades de fazer isso, mas tenho uma paixão muito grande por futebol e resolvi aproveitar esse momento para entregar um presente especial e fazer um pedido. Não sei se ela aceita, mas espero que sim: Gabriela , você aceita se casar comigo?”, disse o homem.

A proposta foi aceita, e o noivo recebeu um abraço para delírio dos torcedores ao redor. Gabriela, então, disse à repórter Duda Dalponte que até aguardava receber um pedido de casamento, mas não no estádio.

Torcedores de Vasco e Palmeiras têm bom relacionamento

O episódio ocorreu antes do começo da partida. O palmeirense contou que pediu para um torcedor do Vasco abordar a reportagem para que não houvesse desconfiança por parte da namorada e para que houvesse gravação do momento.

Vale lembrar que torcedores de Palmeiras e Vasco têm bom relacionamento e, assim, são considerados aliados. Por este motivo, o casal palmeirense vivenciou um clima cordial em São Januário.

Em campo, o Vasco venceu por 1 a 0 e manteve o Botafogo estacionado nos 59 pontos. O resultado ajudou o Verdão, também com 59, na briga pelo título do Brasileirão.

