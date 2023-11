Santos e Cuiabá empatam em jogo insosso na Vila

Um bom público compareceu na Vila Belmiro para apoiar o Santos no duelo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (6/11), fechando a 32ª rodada do Brasileirão. Afinal, uma vitória faria o time se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Porém, o Peixe fez um jogo fraco ofensivamente, construiu apenas uma jogada de perigo e viu o rival marcando muito bem os seus criadores. Dessa forma, não saiu do 0 a 0.

O empate neste jogo modorrento levou o Santos aos 38 pontos, em 14º lugar. Mas apenas um na frente do primeiro dentro do Z4, o Cruzeiro. O Cuiabá, com 41 pontos, está em 12º lugar.

Santos nada faz no primeiro tempo

Etapa muito fraca. O Cuiabá, com bom sistema defensivo, anulou totalmente o ataque santista. Mendoza nada fez, Soteldo só construiu uma jogada, infrutífera, e Marcos Leonardo acabou obrigado a sair da área para buscar o jogo. Assim, as raras investidas dependiam de avanços do lateral-direito João Lucas. Mas o garoto, quando chegava perto da área, cometia muito mais erros do que acertos. Assim, o Cuiabá, no contra-ataque, foi quem teve as melhores chances. Uma em chute de Clayson e um lance em que Deyverson pediu pênalti ao ser calçado na área por Joaquim.

Segundo tempo modorrento

O técnico Marcelo Fernandes fez alterações corretas, tirando Lucas Lima e Mendoza para as entradas de Nonato e Maxi Silvera. Mas o time voltou pior, errando passes fáceis. Apenas a partir dos 20 minutos, depois de um perigoso chute de Rincón, o time acordou em campo e passou a pressionar um pouco mais. Contudo, deu espaços e quase levou um gol quando Caiçara (que acabara de entrar na vaga de João Lucas) perdeu a jogada para Derick, que chutou raspando.

SANTOS 0X0 CUIABÁ

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 6/11/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 12.923

Renda: R$ 525.085,00

SANTOS: João Paulo, João Lucas (Junior Caiçara, 22’/2ºT), Messias, Joaquim e Kevyson; Jean Lucas (Dodi, 42’/2ºT), Tomás Rincón e Lucas Lima (Nonato, Intervalo), Soteldo (Furch, 33’/2ºT), Mendoza (Maxi Silvera, Intervalo) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK, 30’/2ºT); Fernando Sobral e Denilson (Felipe Augusto, 30’/2ºT); Jonathan Cafu (Derik, 21’/2ºT), Clayson (Wellington Silva, 21’/2ºT) e Deyverson (Pitta, 30’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Gols:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ-Fifa) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-Fifa)

Cartões amarelos: Dodi (SAN); Denílson, Fernando Sobral (CUI)

