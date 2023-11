Ramón Díaz valoriza vitória do Vasco: ‘Se não ganhássemos seria difícil’

Uma vitória importante e que tirou o Vasco da zona de rebaixamento. Mas ainda não tem nada definido. Após o triunfo cruz-maltino sobre o Botafogo, nesta segunda-feira, o técnico Ramón Díaz falou sobre o resultado e pediu concentração na sequência.

“É um resultado importante. Se não ganhássemos hoje seria muito difícil, com poucos pontos, poucos jogos. O resultado nos dá chance, mas temos que seguir concentrados, corrigir erros, saber aproveitar os momentos. No jogo contra o Goiás tivemos quatro chances de fazer o segundo gol e não conseguimos, hoje aconteceu de novo. Temos que corrigir”, analisou Ramón Díaz.

O comandante argentino contou que encorajou a equipe para o duelo contra o líder do Brasileirão e que o clube teria condições de vencer. Ao final, Ramón Díaz ainda disse que torce para que o Alvinegro seja campeão.

“Creio que o melhor que fizemos durante a semana foi mentalizar com a equipe que teríamos a oportunidade de poder sair e jogar com uma grande equipe. Me parece uma das melhores equipes que enfrentamos e certamente vai disputar o campeonato até o final. Eu gostaria, pelos amigos que tenho e pelas pessoas que conheço, que o Botafogo ganhasse o campeonato porque merecem e vêm fazendo um esforço enorme”, finalizou.

