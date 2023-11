Recuperado, Wesley volta ao Flamengo diante do Palmeiras

O lateral-direito Wesley volta ao Flamengo para o jogo desta quarta-feira (8), contra o Palmeiras. Ele já está recuperado de uma gastroenterite, que tirou do confronto do último fim de semana, diante do Fortaleza. O jogador, aliás, sequer viajou para a capital cearense e foi desfalque para o confronto.

Entretanto, nesta segunda-feira, ele treinou sem limitações e tem grandes chances de começar jogando no duelo marcado para o Maracanã, às 21h30. Ele já seria titular contra o Fortaleza, mas passou mal pouco antes da viagem, na manhã de sábado. O lateral foi medicado, mas acabou cortado da delegação. Sem Wesley em campo, o Flamengo derrotou o Fortaleza por 2 a 0, quebrando uma série de dois jogos sem vitórias no Brasileirão.

Dessa forma, o jovem deverá entrar no lugar de Matheuzinho, que foi titular no Castelão. Wesley tem 43 jogos na temporada do Flamengo, com dois gols marcados. É também o lateral-direito mais utilizado do elenco desde o começo da temporada, à frente de Varela e do próprio Matheuzinho.

Flamengo x Palmeiras, nesta quarta, no Maracanã é duelo decisivo na luta pela vaga na Libertadores e até para continuar sonhando com o título brasileiro. O Rubro-Negro tem 53 pontos, na sexta posição, contra 59 do Verdão, que está empatado com o Botafogo, mas na vice- liderança pelo número de vitórias.

