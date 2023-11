Lúcio Flávio prega confiança por título do Botafogo: ‘Sete jogos pela frente’

O técnico Lúcio Flávio analisou a derrota do Botafogo para o Vasco, nesta segunda-feira, pelo Brasileirão. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o clube está em momento de oscilação, mas que os jogadores seguem confiantes pelo título.

“O que chamou muita atenção no vestiário foi justamente essa questão dos jogadores tentando colocar para cima um ao outro, porque são eles que vieram até agora, trouxeram o Botafogo, e colocar novamente no trilho para buscar essa condição. Nós, que estamos aqui, confiamos e muito, porque sabemos do potencial do nosso grupo, do nosso elenco. Temos mais sete jogos pela frente. Acreditamos muito que o nosso grupo tem todas as condições de buscar esse objetivo e vamos correr atrás sem dúvida nenhuma”, disse Lúcio Flávio.

Líder, o Botafogo volta a campo na quinta-feira, contra o Grêmio. E para Lúcio Flávio, a reação precisa acontecer já nesta partida, assim como os jogadores acreditam que pode acontecer.

“Os jogadores têm, todos eles, muita consciência daquilo que é o campeonato em relação a tudo que foi construído. E a forma como tudo ocorreu, levando muitos a confiarem, a acreditarem. A gente sabe que nesse momento de instabilidade muitos acabam tendo dúvida em relação a isso, mas quem está aqui dentro sabe que isso não existe. Nós temos certeza de que a reversão, sim, já é possível a partir dessa próxima partida, da quinta-feira. E os jogadores também, pelo que nós pudemos perceber ali no vestiário logo após o jogo, a forma como todos ali se manifestaram”, finalizou.

