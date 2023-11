Pedro brinca sobre cumprimento de Tite: ‘Deu um porradão’

Um lance curioso marcou a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, neste domingo (5), na Arena Castelão. Ao deixar o campo com a mão direita machucada, o centroavante Pedro cumprimentou o técnico Tite com um aperto de mão. Mas, no instante seguinte, reclamou de dores, já que usou a mão lesionada para saudar o treinador. A imagem viralizou e causou sensação nas redes sociais.

Após o acontecido, Pedro falou sobre o aperto de mão de Tite. Em tom descontraído, afirmou que o treinador foi um pouco mais efusivo no cumprimento e que, assim, acabou fazendo com que ele sentisse dores em um dos dedos já machucados. Ainda assim, nada que preocupe para o jogo diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Maracanã.

“A mão está roxa, mas já estava machucada. Eu estava indo apertar a mão dele (Tite), mas no meio do caminho lembrei que a tinha machucado. Então, não ia tirar para deixá-lo no vácuo. Fui assim mesmo e ele deu um porradão (risos)”, brincou Pedro, em entrevista à FLA TV.

O lance que machucou Pedro aconteceu ainda no primeiro tempo da partida com o Fortaleza, mas as dores não impediram Pedro de treinar sem limitações nesta segunda-feira. Ele, portanto, é nome praticamente certo para o jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, às 21h30 desta quarta, pelo Brasileirão.

