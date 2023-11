Marcelo Fernandes revela ‘grande frustração’ em empate do Santos

O empate sem gols do Santos com o Cuiabá, nesta segunda-feira (6), fez o Peixe não conseguir ir muito além na classificação do Brasileirão. A equipe chegou aos 38 pontos, mas não pôde abrir grande vantagem em relação à zona de rebaixamento. Um resultado que, de acordo com o técnico Marcelo Fernandes, representou uma grande frustração.

Após o jogo, em entrevista coletiva, ele procurou valorizar o ponto conquistado, mas não escondeu que esperava uma vitória. Ademais, que o resultado positivo poderia encaminhar a salvação do Peixe na luta contra a queda para a Série B.

“Era um jogo de paciência, sabíamos que eles (Cuiabá) viriam com uma linha de cinco na defesa. O importante é que somamos o ponto. Ganhamos do Flamengo fora de casa e empatamos aqui, então é como se fosse uma troca. A frustração é grande, pois era uma oportunidade de chegar aos 40 pontos. Mas os jogadores sabem disso. O ponto foi difícil, mas conseguimos. Todo ponto é fundamental e esse não é diferente”, disse Marcelo, destacando ainda que a luta do Santos será até o fim, mas que seus jogadores darão tudo de si:

“Não precisamos olhar para ninguém, temos é que fazer o nosso. Fazer aquilo que sabemos, está tudo nas nossas mãos. Sendo bem claro, a gente pulou uma cerca bem grande com as vitórias fora de casa. Então, agora é fazer o que estamos fazendo fora. Não fomos bem, o adversário nos dificultou muito, mas valeu pelo ponto”.

