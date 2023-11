Criciúma recebe rebaixado ABC para, enfim, entrar no G4

Nesta terça-feira (7), o Criciúma recebe o ABC, pela 35ª rodada do Brasileirão da Série B. Com 57 pontos, o Tigre precisa de uma vitória simples para entrar na zona de acesso, a quatro rodadas do fim da competição. Por outro lado, os potiguares já estão rebaixados para a Série C de 2024. A bola rola às 21h30, no Estádio Heriberto Hülse.

Beneficiado pelos tropeços de seus rivais diretos, o Criciúma enfrenta o já condenado ABC dependendo só de si para alcançar a zona de classificação. A equipe vem de duas vitórias seguidas e busca uma recuperação heróica para tentar subir. A última vez que os catarinenses estiveram no G4 foi no começo do segundo turno da competição, ainda na 20ª rodada. Deste então, nunca mais figurou entre os quatro melhores e chegou a estar em oitavo lugar.

Por outro lado, o ABC não tem mais pelo que lutar nesta reta final, a não ser tentar encerrar sua participação no campeonato com alguma honra. O time só venceu três dos seus 34 jogos até então e está perto de conhecer seus ‘companheiros’ de rebaixamento. A Chapecoense, que está em 18° lugar, luta para não ser um deles: o time visita o CRB às 19h e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.