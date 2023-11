Porto x Antwerp: Onde assistir, escalações, arbitragem

O Porto pode ficar em ótima situação na sua luta patra avançar às oitavas de final da Champions. Afinal, nesta terça-feira (7/11), pelo Grupo H, enfrenta o atual campeão belga Royal Antwerp pela quarta rodada do Grupo H, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão como favorito. E não por acaso, na rodada passada, na Antuérpia, goleou o rival por 4 a 1. Assim, nada indica que haverá zebra em seus domínios.

Como tem seis pontos, em segundo lugar, um triunfo o deixará próxmo de uma das duas vagas às oitavas. O grupo é liderado pelo Barcelona (com nove pontos), que enfrenta o Shakthar (três pontos) também nesta terça-feira. Já o Antwerp tem zero ponto. Além disso, é dono da pior campanha entre todos os 32 times da fase de grupos e estará eliminado em caso de derrota.

Onde assistir

O duelo entre Porto e Antwerp terá transmissão do HBO Max a partir das 17h (de Brasília).

Como está o Porto

O Porto não tera força máxima, já que seis jogadores, machucados, não foram relacionados. Contudo, a maior ausência é Wendell, um dos piulares do setor defensivo. Assim, Jorge Sánchez ganhará uma vaga no lado esquerdo da defesa. Na frente, a aposta de Sérgio Conceição é o trio Pepê (convocado por Diniz, nesta segunda-feira, para a Seleção Brasileira) e os goleadores Taremi e Evanílson. Este último, ex-jogador do Fluminense, fez três gols no 4 a 1 contra o Antwerp, no turno.

Como estão Royal Antwerp

Os belgas estarão desafalcados de Mandela Keita e Anthony Valencia. Ambos não se recuperaram de dores musculares. Contudo, o grande destaque do time, o apoiador Vermeeren está confirmado. O esquema de Van Bommell será bem defensivo e com apenas Janssen no ataque. Tudo para evitar novo vexame na Champions.

PORTO X ROYAL ANTWERP

4ª rodada do Grupo H da Champions

Data e horário: 7/11/2023, 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Jorge Sánchez; André Franco, Varela, Eustaquio e Pepê; Evanilson e Taremi. Técnico: Sergio Conceição.

ROYAL ANTWERP: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Yusuf; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen. Técnico: Van Bommel

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

