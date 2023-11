Abel Ferreira supera Tite e Diniz em eleição de melhor técnico do mundo

Abel Ferreira, do Palmeiras, ficou entre os 15 principais técnicos do mundo em eleição promovida pela revista inglesa FourFourTwo e divulgada nesta segunda-feira (6). No ranking dos 50 melhores treinadores da atualidade, o português ficou em 14º lugar, superando Fernando Diniz (22º) e Tite (29ª), únicos brasileiros citados.

No topo da lista, aparece o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City. Jürgen Klopp (Liverpoll) e Carlo Ancelotti (Real Madrid) formam o Top3. Mikel Arteta (Arsenal), Thomas Tuchel (Bayern), Eddie Howe (Newcastle), Xavi (Barcelona), Roberto de Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa) e Diego Simeone (Atlético de Madrid) completam os dez primeiros colocados.

Abel ainda foi o melhor português no ranqueamento, ficando uma posição à frente de José Mourinho, atual técnico da Roma, da Itália.