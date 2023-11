Quem são Pepê e João Pedro, convocados para a Seleção Brasileira

Quem é Pepê

Eduardo Gabriel Aquino Cossa, ou simplesmente Pepê, começou a carreira na base do no Athletico-PR, se destacou no Foz do Iguaçu e em 2017 foi contratado pelo Grêmio. A partir de 2018 ganhou espaço. Manteve a relaridade nos dois anos seguintes e foi negociado ao Porto por 15 milhões de euros em 2021, quando somava 144 jogos pelos gapuchos, e 32 gols. Demorado um pouco para cair nas graças do técnico portista Sérgio Conceição. Mas, a partir de 2022, tornou-se um dos pilares do time português. Joga em várias posições do meio de campo e ataque e chega a atuar até como lateral-direito na ausência do titular João Mário. Sua moral em Portugal é grande e prova disso foi que o Porto considerou baixa a proposta do Tottenham de 60 milhões de euros para tirá-lo dos Dragões.

Pepê poderia optar pela cidadania paraguaia (país da sua mãe) ou Itália (onde seu pai nasceu). Contudo, este paranaense de 26 anos, nascido em Foz do Iguaçu (na fronteira com Argentina e Paraguai) sempre sonhou em defender o Brasil. Já teve uma experiência com a Seleção Sub-23. Mas agora terá a primeira oportunidade com a camisa da Seleção principal. E não escondeu a emoção e alegria por estar na lista de Diniz.

“É a realização do grande sonho da minha vida. Passa um filme na minha cabeça, desde quando comecei em Foz do Iguaçu. Agradeço à minha família, a todos os companheiros e treinadores com quem trabalhei até hoje e aos amigos que me ajudaram nessa caminhada”.

Quem é João Pedro

Cria da base de Xerém, João Pedro foi alçado à equipe profissional justamente pelo atual treinador da Seleção. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, Diniz enxergou o talento do jovem, que impressionou já nas primeiras partidas. Afinal, fez dez gols em 37 jogos (entre 2019 e 2020). No mais brilhante deles, João Pedro deu uma linda bicicleta no Mineirão, e empatou o duelo com o Cruzeiro, levando a definição das oitavas da Copa do Brasil nos pênaltis.

Rapidamente, equipes europeias passaram a sondá-lo. Em 2020 Watford, da Inglaterra, encaminhou a contratação antes mesmo do jovem poder atuar fora do Brasil. O valor: 11,5 milhões de euros (top 5 das maiores vendas da história do Fluminense). Por lá, se destacou. Em maio deste ano, o Brighton, também da Inglaterra, acertou a contratação do atacante por 34 milhões de euros (R$ 188 milhões). Se tornou o jogador mais caro da história do clube. Teve início promissor. Até o momento, foram seis gols em quinze partidas.

“Esse é um jogador que lancei no Fluminense com 16 para 17 anos, e ele respondeu sempre muito bem. Dessa forma, era uma aposta que a gente tinha, que ele saísse para o mercado europeu. Está evoluindo sem parar” disse Diniz sobre o atacante, que até recentemente namorou a atriz Mel Maia.

Seleção Olímpica

A primeira experiência de João Pedro com a amarelinha foi na Seleção Olímpica, em amistoso contra Marrocos, há dois meses. Porém, ele e a delegação levaram um susto. Um terremoto atingiu o país entre o primeiro e o segundo amistoso (o maior tremor em 50 anos). Este último foi cancelado.

