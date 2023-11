Mau hálito? Medel se estranha com Diego Costa e debocha de rival

Dois veteranos da bola, Gary Medel e Diego Costa protagonizaram uma cena curiosa em São Januário. Na reta final do segundo tempo, o atacante do Botafogo reclamou da falta cometida pelo chileno do Vasco e recebeu uma resposta inusitada. Afinal, o zagueiro saiu de perto com a mão no nariz e abanando, como se criticasse o suposto mau hálito do alvinegro.

Na jogada, após a discussão, ambos levaram cartão amarelo do árbitro. Aquela altura, a partida já estava 1 a 0 para o Vasco, que confirmou posteriormente a vitória – sua segunda consecutiva no Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, perdeu a terceira seguida e já não tem mais vantagem na liderança sobre Palmeiras e Red Bull Bragantino, embora mantenha um jogo a menos.

Medel tem 36 anos e passagens por clubes europeus como Sevilla e Inter de Milão. Enquanto Diego Costa, de 35 anos, fez sucesso no Atlético de Madrid e no Chelsea. O chileno, por sinal, é titular e capitão do time vascaíno. Já o alvinegro é reserva de Tiquinho Soares. Com a suspensão do artilheiro da competição, deve jogar desde o início na quinta-feira, contra o Grêmio, também em São Januário.

