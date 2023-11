Desfalque, Rossi viraliza como torcedor e regente da torcida. Assista

Há quatro jogos sem poder entrar em campo pelo Vasco, Rossi virou regente da torcida em São Januário no segundo tempo da vitória sobre o Botafogo, na noite de segunda-feira. Desfalque por lesão na coxa, o atacante entrou no campo à paisana e, atrás dos gols, foi flagrado vibrando e incentivando os vascaínos, que lotaram o estádio mais uma vez.

Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Aos 30 anos, o Búfalo está em sua segunda passagem pelo clube e já declarou inúmeras vezes que é torcedor do Vasco desde sua infância, no Pará. Inclusive, também já revelou que Edmundo é seu maior ídolo no futebol. Até aqui, participou de cinco partidas no Brasileirão, com um gol e três assistências.

Búfalo perto do retorno

A tendência, aliás, é que Rossi esteja à disposição para o duelo com o América-MG, domingo, às 20h, também em São Januário. Ele retomou os treinos com o grupo às vésperas do clássico, mas, por precaução, ainda não utilizado pelo técnico Ramón Díaz. Assim, entraria na vaga do jovem Erick Marcus, titular contra o Botafogo.

São altas as chances de Marlon Gomes também voltar ser relacionado. O meia sofreu lesão semelhante à de Rossi e até poderia ter enfrentado o Botafogo. Mas, da mesma forma, o argentino preferiu manter a estrutura da equipe que venceu o Cuiabá, na semana passada.

“Rossi e Marlon Gomes treinaram muito bem. Nós vamos utilizá-los quando estiverem 100% para que não se machuquem mais e para que nos ajudem em tudo que precisarmos. Estão melhores, estão trabalhando muito. Temos mais uma semana para que possam se recuperar e certamente vão nos ajudar na reta final”, disse Ramón Díaz, otimista com os seis dias até a próxima partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.