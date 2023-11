Renato Augusto não tem lesão e deve jogar contra o Atlético

O Corinthians vive a expectativa de contar com o meia Renato Augusto no duelo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador saiu com o ombro esquerdo imobilizado no duelo contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e preocupou a comissão técnica.

Na segunda-feira (06), o camisa 8 realizou exames que detectaram uma inflamação no local. O meia se machucou em uma disputa com Matheus Fernandes, do Bragantino, mas seguiu em campo até o fim da partida. O braço imobilizado serviu mais para proteger o jogador na volta para o CT.

“Fui botar o braço no chão para apoiar, acho que o Matheus (Fernandes, volante do Bragantino) acabou caindo em cima de mim, senti um estalo no ombro, mas vamos ver como vai estar nestes dias. Espero que em dois dias eu esteja bem”, disse Renato, após o embate.

Assim, existe a expectativa de que Renato Augusto esteja em campo no duelo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira. O técnico Mano Menezes espera contar com o meio-campista ao menos no banco de reservas para o embate contra o Galo.

A nova lesão do camisa 8 ocorre justamente em um momento de indefinição do jogador no Corinthians. Afinal, o contrato de Renato Augusto acaba no final do ano e ainda não sabe se vai renovar com o Timão.

Além de Renato, o atacante Felipe Augusto fez tratamento no CT nesta segunda-feira. Ele também teve um deslocamento no ombro contra o Bragantino, em dividida com o zagueiro Léo Ortiz e virou dúvida para o embate contra o Galo.

