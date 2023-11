Ancelotti comenta convocação de Endrick: ‘Não me surpreende’

A convocação do atacante Endrick, para a Seleção Brasileira repercutiu no mundo todo. Com apenas 17 anos, o jovem jogador do Palmeiras foi lembrado por Fernando Diniz e vai defender o Brasil, nos dois próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, uma pessoa não ficou surpreso em ver o atleta indo defender a equipe canarinho: Carlo Ancelotti.

O técnico do Real Madrid disse que não se surpreendeu com a convocação do atacante, já que o Brasil tem uma grande joia nas mãos. Aliás, Ancelotti deve ser o futuro treinador de Endrick, mas ainda não se sabe aonde. Afinal, o italiano é o comandante do Real Madrid, clube no qual o atleta já tem um contrato firmado, mas também está sendo especulado como futuro técnico da Seleção Brasileira.

“Não me surpreende que tenha sido convocado para o Brasil. Está jogando muito bem. Me parece a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem”, disse Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Aliás, com 17 anos e três meses, Endrick é o jogador mais jovem convocado para a Seleção desde Ronaldo, em 1994. Na atual temporada, ele tem 11 gols em 47 jogos. Agora, ele terá sua primeira oportunidade de mostrar seu talento com a seleção principal.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 16 de novembro, em Barranquilla. O jogo contra a Argentina será no dia 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aliás, Endrick vive seus últimos momentos como jogador do Palmeiras. Em junho de 2024, ele vai se transferir para o Real Madrid, quando completa 18 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.