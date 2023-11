Marcelo Fernandes explica revolta de Soteldo após duelo com Cuiabá

O empate sem gols entre Santos e Cuiabá, nesta segunda-feira (06), na Vila Belmiro, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro, causou uma cena curiosa no segundo tempo. Afinal, o atacante Soteldo foi substituído por Julio Furch, aos 32 minutos da etapa final e reclamou muito ao deixar o campo.

Contudo, no caminho para o banco de reservas, Soteldo não escondeu sua insatisfação. Aliás, o atacante do Santos ainda chutou uma cadeira antes de se sentar para assistir aos minutos finais do empate na Vila Belmiro. Após a partida, quando os jogadores se dirigiam ao vestiário, o venezuelano pareceu conversando com o técnico Marcelo Fernandes. Aliás, o treinador revelou o que conversou com o atacante após o embate.

“Soteldo é um jogador que dispensa comentários. No dia a dia, é muito bom. É uma insatisfação de quem quer jogar, participar do jogo. Ele deu um pique, não conseguiu uma arrancada e fez uma massagem muito grande no adutor no intervalo para voltar. A gente tirou por precaução, temos seis jogos pela frente. Nada demais, falei com ele, está tudo certo. É bom que o jogador quer jogar, a gente sabe bem, é um atleta, não só ele, com inserção grande no grupo e tudo certo”, disse o treinador.

Santos e Soteldo têm duelo decisivo na próxima rodada

O Santos volta a campo na quinta-feira (09) para mais uma importante partida na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Peixe visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 33° rodada.

