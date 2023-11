Rooney e os problemas com o álcool: ‘Bebia até desmaiar’

Técnico do Birmingham e ídolo do Manchester United, Wayne Rooney concedeu uma entrevista na qual admite sérios problemas de alcoolismo no início da carreira. Segundo o ex-jogador, o vício o deixava em depressão e envergonhado.

“Quando tinha 20 anos, passava dias em casa, não saía. Bebia quase até desmaiar. Não queria estar rodeado de pessoas porque, às vezes, sentia-me envergonhado. Em outras, sentia que as estava decepcionando”, afirmou o Shrek, em conversa com Rob Barrow, ex-jogador de rúgbi inglês.

Rooney afirma, também, que o álcool era uma espécie de escapismo da realidade.

“Escolhi o álcool para me ajudar a superar os problemas. Sei que podia falar com algumas pessoas, mas decidi não o fazer e tratar disso sozinho. Felizmente, agora não tenho medo de ir falar com as pessoas acerca dos problemas”, disse o ex-jogador.

Revelado pelo Everton (ING), Rooney se destacou, no entanto, pelo Manchester United, clube pelo qual tornou-se o maior artilheiro, com 253 gols em 559 jogos. Também teve uma passagem marcante pela seleção inglesa. Como treinador, antes do Birmingham, ele passou por Derby County (ING), D.C. United (EUA), sem o mesmo sucesso de sua época como atleta.

