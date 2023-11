Grêmio tem quatro retornos no grupo para jogo contra o Botafogo

O Grêmio tem pela frente uma verdadeira “decisão” contra o Botafogo, na quinta-feira (9), às 20h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, o Alvinegro perdeu sua terceira partida seguida e estacionou nos 59 pontos, os mesmos que o Tricolor Gaúcho pode alcançar se derrotar o time carioca, fora de casa. Para essa partida, o técnico Renato Portaluppi deve ter quatro retornos no elenco.

Nathan e Iturbe vinham sendo desfalques nas listas de relacionados por conta de problemas musculares. No entanto, já estão recuperados e liberados pelo departamento médico do clube, aliás, até treinando com bola no CT Luiz Carvalho. Além disso, Gustavo Martins e Ronald, que estavam junto à delegação do Brasil no Pan-Americano do Chile, também estão de volta. Participaram do treinamento de reapresentação desta terça (7).

Por outro lado, a comissão ainda deve ter de lidar com dois desfalques importantes. Titulares de Portaluppi na reta final da temporada, Pepê e Pedro Geromel não vão ficar à disposição diante do Botafogo. A expectativa é de que o volante possa voltar ao time apenas depois da próxima Data-Fifa, no fim de novembro. Enquanto o zagueiro continua sem previsão de retorno aos gramados.

