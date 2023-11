Criminosos invadem casa de ex de Neymar em busca de Biancardi e Mavie

A casa da influenciadora Bruna Biancardi, ex-noiva de Neymar, foi invadida na madrugada desta terça-feira (7), em um condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os bandidos entraram na residência em busca de Biancardi e Mavie, ex-noiva e a filha do jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. Elas, no entanto, não estavam no local no momento da ocorrência.

A movimentação foi percebida por vizinhos que chamaram a guarda. Os agentes então chegaram ao local, cercaram o imóvel e capturaram dois suspeitos. Outros homens conseguiram fugir e levaram bolsas de grife, relógios e joias.

Ainda de acordo com a GCM, um dos suspeitos seria morador do condomínio que teria autorizado a entrada dos criminosos. Os pais de Bruna Biancardi estavam no local no momento do assalto e foram amarrados. Eles não ficaram feridos.

Até o momento, nem Neymar, nem Bruna Biancardi se pronunciaram sobre o fato. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.

