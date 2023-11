Marcos Braz fala sobre possível troca de Gabigol por Antony: 'Chance zero'

Em baixa, Gabigol tenta reencontrar seu espaço entre os titulares do Flamengo, porém vê Pedro sair na frente na disputa sob a batuta de Tite. Apesar disso, o clube carioca pretende renovar o contrato com o atacante, que é ídolo com gols e títulos importantes desde que chegou em 2019. Por outro lado, no último domingo, o jornal inglês “The Mirror” publicou um possível interesse do Manchester United em Gabigol e que os Devil Reds pretendem não só pagar a multa rescisória de (cerca de R$ 121 milhões, na cotação atual), como ceder o atacante Antony por empréstimo.

Em conversa com o jornal ‘O Globo’, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marco Braz, foi categórico sobre essa negociação: “Chance zero”. Vale lembrar que ambas as partes, inclusive, negociam a renovação do contrato que vai até o fim de 2024. Inicialmente, as conversas para prorrogar o vínculo até 2028 foram criticadas por grupos políticos do clube.

Pior momento com a camisa rubro-negra

Apesar da identificação com o Rubro-Negro, o camisa 10 vive seu pior ano com a camisa da equipe carioca. Desde o início da temporada, o camisa 10 não consegue repetir as atuações de outrora e igualou o maior jejum sem gols de 2023. Nesse sentido, pela segunda vez na temporada, o jogador alcança a marca de dez partidas sem estufar a rede e segue na reserva.