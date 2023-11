Quem são os candidatos a substituir Rodrigo Nestor no São Paulo?

A lesão de Rodrigo Nestor abriu uma lacuna no meio-campo do São Paulo. O camisa 11 sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Deste modo, só deve voltar no ano que vem. Assim, o técnico Dorival Júnior terá que encontrar um substituto para o meia. E o treinador já aponta um favorito para a vaga.

Afinal, nos últimos treinos, Dorival vem testando o uruguaio Michel Araújo no time titular, justamente na vaga de Nestor. Apesar de não ser titular, o jogador fez um rodízio em diversas oportunidades com o camisa 11 pelo setor. Na última partida, vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, ele tirou o herói da Copa do Brasil no segundo tempo, já justificando ser o substituto ideal.

Outro jogador que briga pela vaga é David. O atleta, emprestado pelo Internacional, também já foi acionado por Dorival no lugar de Nestor em algumas oportunidades. Contudo, o treinador vem testando o jogador como centroavante na ausência de Calleri. Por isso, não deve entrar nesta briga.

Assim, correndo por fora, aparece o garoto Juan. Apesar de ter sido promovido ao time profissional como um centroavante, ele ganhou espaço atuando pelos lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Entretanto, Dorival prefere ver o jogador atuando no segundo tempo, já que o atleta não tem a experiência ainda para começar um embate.

O São Paulo encara o Bragantino nesta quarta-feira (8), às 20h, na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve mostrar quem deve ser o substituto de Nestor, pelo menos, até o final da temporada.

