Joia do Corinthians perde espaço e não descarta sair em 2024

Uma das grandes promessas do Corinthians, o meia Matheus Araújo perdeu espaço na reta final de temporada. O jogador, que ganhou muitas oportunidades com Vanderlei Luxemburgo, vem sendo preterido por Mano Menezes nos últimos jogos. Assim, uma saída do Timão não está descartada no ano que vem.

O último jogo de Matheus Araújo foi no dia 14 de setembro, na derrota do Corinthians para o Fortaleza por 2 a 1. Deste então, o meia foi relacionado para apenas quatro jogos, mas não entrou em campo nenhuma vez.

O jogador fez sua estreia ainda em 2021, quando o técnico era Vagner Mancini, mas conseguiu mesmo engrenar com Luxemburgo. Ele chegou a ser titular em algumas partidas do Timão, principalmente quando Renato Augusto, meia titular da equipe, estava no departamento médico. Contudo, Matheus Araújo ainda não entrou em campo com Mano Menezes. O atual técnico vem escolhendo os medalhões nos últimos embates.

O staff do jogador começou a ver com bons olhos, uma mudança de ares para o meio-campista. Aliás, alguns times brasileiros já sondaram o jogador para o ano que vem. Contudo, Matheus Araújo só deve tomar uma decisão quando o novo presidente do Corinthians for eleito. O clube do Parque São Jorge tem eleições no final de novembro.

Araújo acabou formado nas categorias de base do Corinthians e pode desempenhar diferentes funções em campo. No ano, o jovem atuou em 25 oportunidades, com sete titularidades. O meia marcou dois gols e distribuiu uma assistências em 2023.

