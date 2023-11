A palavra ”título” está sendo proibida dentro do Palmeiras. Após vencer cinco jogos seguidos, o Verdão igualou o mesmo número de pontos do líder Botafogo, atrás apenas no número de vitórias, e reacendeu a esperança do bicampeonato. Contudo, Abel Ferreira prega cautela nesta reta final de competição e adota o lema de ”seis finais”.

Abel tem usado novamente o aspecto mental para recolocar o Verdão na disputa pelo bicampeonato nacional. O treinador acredita que o psicológico vai ser fundamental para as equipes que vem brigando pelo título. Contudo, o português tenta blindar ainda mais seu elenco e trabalhar este aspecto mais internamente.

“Vai (pesar a questão psicológica), porque é assim que funciona. Quem já ganhou títulos, pontos corridos, sabe como funciona. Agora, não sei quem vai ganhar no fim. O Grêmio também está chegando, tem o Bragantino. O Botafogo ainda é o que está em melhores condições, se for ver pelas probabilidades. Eu também já disse: o Botafogo realmente tinha uma vantagem para poder perder ali ou aqui. E continua tendo essa vantagem. Mas vamos fazer nosso jogo”, disse Abel.

Aliás, nas contas de Abel, os cinco jogos de cada clube em novembro serão determinantes para a definição do campeão brasileiro. O Palmeiras encara Flamengo, Internacional, Fortaleza, América-MG, Fluminense e Cruzeiro. Apenas o primeiro desta lista também sonha com o título brasileiro.

Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Flamengo, no Maracanã, na primeira das “seis finais” do clube. Mais seis jogos para conseguir terminar o ano com uma conquista, após diversas crises no meio da temporada.

