Clima fica ruim, e Sancho é removido do grupo de WhatsApp do United

O ponta Sancho, um dos astros do Manchester United, acabou removido do grupo de WhatsApp do clube inglês. A ferramenta é o principal meio de comunicação para informações relevantes ao elenco. O motivo seria o desentendimento com o treinador Erik Ten Hag.

Inicialmente, a situação entre eles começou em setembro, quando Ten Hag garantiu que Sancho não ganhava sequência na equipe por “ir mal nos treinos”. O atleta, todavia, rebateu as críticas e negou a informação do treinador. Após o ocorrido, o atleta teria que se desculpar, mas não o fez.

Vale ressaltar que Sancho apagou a publicação que fez no Twitter, todavia, ainda não resolveu as pendências com o técnico. Ele não atua desde 26 de agosto.

Além de ser excluído do grupo de WhatsApp, Sanches foi afastado dos treinamentos e não pode mais usar as mesmas dependências do time principal. Ele, aliás, tem feito refeições com jogadores do Sub-20.

