Ex-Fortaleza, atacante Wesley Braga marca primeiro gol na temporada e celebra: “feliz demais”

Com uma breve passagem pelo Fortaleza em 2022, o atacante brasileiro Wesley Braga, que atualmente defende o Al Orooba, equipe dos Emirados Árabes, marcou o seu primeiro gol na temporada no último domingo (05), no duelo contra o Dubai City, vencido pela sua equipe por 2 a 1. O gol de Wesley foi o primeiro do jogo, que abriu o caminho para a vitória. O brasileiro celebrou o tento anotado.

“Feliz demais com o meu primeiro gol aqui no Al Orooba. Já estava buscando esse gol desde o início da temporada, mas acredito que ele saiu no momento certo. Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar essa vitória que foi tão importante para o clube. Vou seguir trabalhando forte buscando sempre melhorar e poder ajudar ainda mais o Al Orooba na busca pelas vitórias e nos objetivos do clube no campeonato”, disse.

Em oito rodadas disputadas, o Al Orooba lidera a UAE Division 1.

A equipe do brasileiro disputou oito jogos e ainda não foi derrotada, são sete vitórias e um empate, somando 22 pontos conquistados. Wesley falou sobre o início forte da sua equipe e da luta pelo título e, consequentemente, o acesso para a UAE Pro League.

“Estamos fazendo uma competição muito sólida até aqui, mas sabemos que ainda estamos no início e que precisamos manter esse ritmo para poder conquistar os nossos objetivos. Vamos seguir trabalhando forte, pensando jogo após jogo e sem pensar lá na frente. Temos um bom elenco cheio de jovens jogadores com gana de vencer e esse é o nosso foco, sempre vencer. Espero que a gente siga nesse ritmo e no final da competição possamos alcançar os objetivos do clube”, concluiu.

