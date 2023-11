São Paulo revive drama que demitiu Ceni no início de 2023

O São Paulo viu Rodrigo Nestor, um de seus titulares, precisar passar por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um problema no ligamento colateral. O jogador vai ficar fora de ação o resto do ano de 2023. Contudo, o Tricolor viu um drama reaparecer na reta final da temporada: as lesões nos joelhos.

Afinal, só em 2023, cinco jogadores machucaram o local e precisaram passar por uma intervenção cirúrgica. Galoppo, Ferraresi, Marcos Paulo e Talles Costa também passaram pela mesma coisa. Dos citados, apenas o zagueiro venezuelano, que inclusive foi o primeiro a se machucar, já retornou aos gramados. Ele atuou alguns minutos no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba.

As lesões no joelho foram um grande problema para o São Paulo em toda a temporada, inclusive, sendo uma das responsáveis pela queda do técnico Rogério Ceni, no início do ano. Afinal, nos primeiros meses de 2023, o ex-treinador do clube perdeu Galoppo, Ferraresi e Talles Costa.

Além disso, o ex-goleiro não recebeu os reforços que Dorival tinha no meio do ano, fazendo com que os resultados negativos aumentassem, junto com a pressão e, por fim, a sua demissão.

Nestor vai passar por cirurgia nos próximos dias, e a previsão é que volte em até três meses. Ou, em uma situação mais pessimista, demore seis meses para se recuperar. Assim, o herói do título da Copa do Brasil tem sua participação em xeque na Supercopa do Brasil. Assim, o meio-campista é o nono jogador que vai passar por uma intervenção cirúrgica na temporada.

