Eleição para presidente do Internacional começa nesta terça

A eleição para presidente do Internacional começa na noite desta terça-feira (7). Alessandro Barcellos e Roberto Melo, afinal, disputam o primeiro turno do pleito que definirá o mandatário do clube para o triênio 2024-26.

As urnas serão abertas para votação a partir das 19h e serão fechadas às 21h. A eleição ocorrerá no salão do Conselho Deliberativo do Beira-Rio. Estão aptos a votar, porém, os 338 conselheiros do clube. Afinal, caso um dos candidatos tenha mais de 85% da preferência dos conselheiros, a eleição estará definida.

Analistas da eleição no Colorado, entretanto, apontam que a eleição será disputada voto a voto pelos candidatos Alessandro Barcellos e Roberto Melo. Caso não haja vencedor no primeiro turno, o segundo turno já está marcado para 9 de dezembro.

Alessandro Barcellos tenta a reeleição. O atual presidente foi vice-presidente de administração e finanças e de futebol de Marcelo Medeiros, que o antecedeu. O dirigente, entretanto, substituiu Roberto Melo, seu adversário, para ocupar a principal pasta do clube.

Candidato de oposição, Roberto Melo permaneceu na vice-presidência de 2017 a 2019. O dirigente já tinha trabalhado no departamento de futebol da gestão Giovanni Luigi, entre 2013 e 2014.

Barcellos e Melo ainda não têm títulos pelo Internacional

Nem Alessandro Barcellos e nem Roberto Melo, afinal, conquistaram títulos pelo Internacional. Em 2019 Melo contratou Eduardo Coudet. Como deixou o cargo de vice de futebol antes do fim do ano, não trabalhou com o argentino.

Já Barcellos entrou na vaga em 2020 e criou uma relação estreita com o técnico, em quem apostou após demitir Mano Menezes. Alessandro Barcellos e Roberto Melo, no entanto, já manifestaram a intenção de manter Coudet em 2024.

