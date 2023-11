Vitória contra o líder: clássico marca o maior público do Brasileirão em São Januário

São Januário foi um verdadeiro caldeirão na vitória do Vasco diante do Botafogo na segunda-feira (6). A partida, aliás, registrou o maior público da Colina Histórica nesta edição do Brasileirão. No total, 21.043 torcedores estiveram no estádio para acompanhar o clássico.

A renda de R$ 1.033.486,00, no entanto, não conseguiu bater a maior dos últimos jogos. Afinal, a partida contra o São Paulo, por exemplo, que vinha liderando como o jogo com o maior público no estádio, marcou R$ 1.046.359,00.

Força de São Januário na reta final do Brasileirão

A vitória contra o Botafogo garantiu ao Vasco respirar na tabela. Assim, deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 16ª posição. Mas, até o fim do campeonato o time carioca sabe que terá uma batalha difícil para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Assim, aposta nas vitórias em casa para ficar na primeira divisão.

Assim, dos seis jogos que o Cruz-Maltino tem até o fim do Brasileirão, três serão em casa. Dessa forma, o primeiro será contra o América-MG, no domingo. Posteriormente, recebe o Corinthians e o RB Bragantino, nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.

Veja os públicos de São Januário no Brasileirão

Vasco 0x1 Bahia – 3ª rodada: 19.223

Vasco 0x1 Santos – 6ª rodada: 19.108

Vasco 0x1 Goiás – 11ª rodada: 17.647

Vasco 0x1 Cruzeiro – 14ª rodada: jogo sem público

Vasco 0x2 Athletico-PR – 16ª rodada: jogo sem público

Vasco 1xo Grêmio – 18ª rodada: jogo sem público

Vasco 5×1 Coritiba – 24ª rodada: 20.321

Vasco 0x0 São Paulo – 26ª rodada: 20.690

Vasco 1×0 Fortaleza – 27ª rodada: 20.255

Vasco 1×2 Internacional – 29ª rodada: 20.098

Vasco 1×0 Botafogo – 32ª rodada: 21.043

