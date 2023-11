Paulinho evita falar em Europa: ‘Atlético me abraçou’

O atacante Paulinho é um dos grandes destaques do Atlético na temporada. Na disputa pela artilharia, o atleta chegou agora na Seleção Brasileira, ao ser chamado por Fernando Diniz, nessa segunda-feira (6), para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o assunto retorno a Europa não chama atenção do jogador.

Inicialmente, o camisa 10 do Galo foi questionado se sonha em retornar ao Velho Continente. No entanto, ele ressaltou que está focado no Atlético e destacou seu atual momento na capital mineira.

“Meu desejo atual é continuar fazendo meu trabalho pelo Galo. Não crio expectativas e não penso no que pode acontecer no futuro. O momento é sempre o mais importante. Estou feliz aqui e espero seguir feliz com a camisa no Galo. Assim, vamos ver o que acontece lá na frente. Não temos como prever o futuro, mas vou seguir minha caminhada aqui. O que tiver que acontecer, vai acontecer”, disse em uma das respostas.

Paulinho chegou ao Atlético e tinha o objetivo de voltar a ter prazer em sua profissão. Em grande momento, o jogador ressaltou que a situação atual está mais tranquila.

“Meu objetivo principal, como já falei muitas vezes, foi voltar a ser feliz fazendo aquilo que mais amo na vida, que é jogar futebol. Quanto estamos mais tranquilos, as coisas tendem a correr melhor para nós”, acrescentou.

Do Atlético para a Seleção Brasileira

Chamado para a Seleção Brasileira de Fernando Diniz, Paulinho ressaltou que está contente e espera contribuir.

“O Atlético foi o clube que me abraçou, e que mais quis a minha contratação. Vim aqui para recuperar o meu prazer em jogar futebol e estar perto da minha família. Assim, acredito que as coisas vão fluindo naturalmente. Estou feliz pelo ano que estou tendo aqui no Galo. Espero que eu possa ajudar”, finalizou.

Antes de servir a Seleção Brasileira, no entanto, Paulinho ainda terá dois compromissos com a camisa do Galo. Afinal o Atlético joga contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), em São Paulo, e depois diante do Goiás, no domingo (12), às 18h30, na Arena MRV.

