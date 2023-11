Borussia vence, e Newcastle se complica no grupo da morte

O Borussia Dortmund recebeu o Newcastle no Signal Iduna Park, nesta terça-feira (7), pelo Grupo F, o grupo da morte, da Champions League. Os donos da casa bateram os ingleses por 2 a 0, gols de Füllkrug e Brandt, e ficaram e situação confortável na tabela da competição.

Na Champions, o Newcastle, porém, pagou o pato depois derrota do Borussia, por 4 a 0, para o Bayern de Munique, na Bundesliga. Com a vitória, afinal, os alemães somam sete pontos na competição. Já os ingleses, que permanecem com quatro pontos, chegaram confiantes após duas vitórias na Premier League (3 a 0 no Manchester e 1 a 0 no Arsenal), não superaram os alemães.

Primeiro tempo

O Borussia, jogando em casa com o apoio da torcida, começou a partida pressionando o Newcastle. Logo no início da partida o meia Brandt mostrou o seu cartão de visitas, mas finalizando para fora.

O Borussia usou todo o seu poder de fogo para empurrar o Newcastle para trás. Pelo menos na etapa inicial foi ataque contra defesa, com os alemães em cima. Aos 25, numa bela jogada, o centroavante Füllkrug, dentro da área, abriu o placar.

Brandt amplia para o Borussia

Em desvantagem no placar, o Newcastle voltou mais agressivo. Os ingleses foram ao ataque. A torcida do Borussia, no entanto, também mandou seu time para a frente querendo mais gols. O atacante Joelinton, do Newcastle, desperdiçou excelente oportunidade.

Com a pressão da torcida para ampliar o placar, o Borussia passou a errar alguns passes na saída de bola. O Newcastle começou a gostar do jogo e foi para cima. O Borussia, porém, voltou a dominar as ações. E, aos 33, ampliou num contra-ataque com Adeyemi, que tocou para Brandt fazer 2 a 0.

