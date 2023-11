Shakhtar acaba com invencibilidade do Barcelona na Champions

O Barcelona conheceu sua primeira derrota nesta edição da Champions. Nesta terça-feira (7), o clube catalão visitou o Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, na Alemanha, e perdeu por 1 a 0 nesta quarta rodada do Grupo H da principal competição de clubes do planeta. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Sikan, ainda no primeiro tempo da partida.

Dessa maneira, o Barcelona desperdiçou a oportunidade de confirmar a classificação para as oitavas de final da Champions com duas rodadas de antecedência. Ao mesmo tempo, chegou ao fim a campanha de 100% de aproveitamento do time comandado pelo técnico Xavi.

Assim, o Barça segue na liderança isolada do Grupo H, com nove pontos, seguido por Porto e Shakhtar Donetsk, ambos com seis. Porém, o clube português recebe o lanterna Antwerp nesta terça-feira, e pode empatar em pontos com o clube catalão. O clube belga, por sua vez, é o último da chave e ainda não saiu do zero.

O Shakhtar, por sua vez, teve uma grande atuação nesta terça-feira e mereceu o triunfo contra o Barcelona. Dessa forma, os ucranianos seguem vivos na briga pela segunda posição do Grupo H, e ainda sonham com uma vaga nas oitavas de final.

Shakhtar Donetsk x Barcelona

O primeiro tempo não teve grandes emoções. O Barcelona não conseguiu impor seu jogo e não levou perigo ao gol adversário. Até que aos 39 minutos, o Shakhtar abriu o placar com uma bela jogada. Gocholeishvili recebeu um passe longo pela direita e cruzou na medida para Sikan cabecear no canto do gol e vencer o goleiro Ter Stegen.

Na segunda etapa, o jogo ficou um pouco mais emocionante, com ambas as equipes tendo chances de marcar. Mesmo estando à frente no placar, o Shakhtar ainda conseguiu criar perigo para o gol do Barcelona, e Ter Stegen fez boas defesas para evitar um segundo gol. Além disso, o brasileiro Newerton teve um belo gol anulado nos minutos finais do jogo devido a estar em posição de impedimento.

