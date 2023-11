Bastidores do Botafogo: Reunião com Lucio Flavio e técnicos sugeridos

A derrota para o Vasco foi a terceira seguida do Botafogo, sob o comando de Lucio Flavio, no Brasileirão. Com mais um revés, o Glorioso, que não vence desde o dia 22/10, se encontra afogado num mar de pessimismo, ainda mais com concorrentes ao títulos se aproximando. Dessa forma, o clube trabalha nos bastidores para fazer ajustes imediatos e, assim, recalcular a rota na competição.

Segundo o “Globo Esporte”, a diretoria do clube carioca está disposta a manter o treinador. Esse pensamento parte do trio da SAF alvinegra, formado por John Textor, investidor (dono da SAF), André Mazzuco, diretor de futebol, e Alessandro Brito, Head Scout.

Neste cenário, a cúpula alvinegra se reuniu com o treinador e afirmou que os desempenhos atuais da equipe foram abaixo do esperado. Nas conversas, o fator psicológico foi um dos motivos principais para esse momento. Mas, mesmo assim, acreditam que a saída da atual comissão técnica pode atrapalhar ainda mais. No entanto, setores do clube, que não fazem parte da sociedade anônima do futebol, defendem uma mudança imediata.

Nomes sugeridos para a vaga de Lucio Flavio

Com o pedido pela saída de Lucio Flavio, nomes de treinadores experientes são indicados por alguns botafoguenses. Os principais são os de Vanderlei Luxemburgo e Cuca, que atualmente estão livres no mercado. Mas, como citado anteriormente, como a SAF não tem esse desejo de trocar o comando técnico neste momento, nenhum dos dois nomes foi consultado.

